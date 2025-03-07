AA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin kurtuluş günü...
Kadirli Stadyumu'nda, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI
Törene; AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
F-16'LARDAN KOL UÇUŞU
Protokolün halkı selamlamasının ardından Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan 152. Filo Komutanlığına bağlı F-16'lar, stadyum üzerinde yakın mesafeden kol uçuşu gerçekleştirdi.
GÖSTERİLER DÜZENLENDİ
Halk oyunları, halk müziği konseri ve mehter takımı gösterisinin ardından tören; resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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