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AA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin kurtuluş günü...

Kadirli Stadyumu'nda, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Törene; AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

F-16'LARDAN KOL UÇUŞU

Protokolün halkı selamlamasının ardından Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan 152. Filo Komutanlığına bağlı F-16'lar, stadyum üzerinde yakın mesafeden kol uçuşu gerçekleştirdi.

GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Halk oyunları, halk müziği konseri ve mehter takımı gösterisinin ardından tören; resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle tamamlandı.