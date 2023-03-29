Osmaniye'de fırtına! Çatı okul bahçesine uçtu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu kentlerden biri olan Osmaniye'de etkisini gösteren fırtına sonrasında okul bahçesine çatı düştü.

İHA

Mevsim normalleri altına düşen hava durumu birçok kenti etkiliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 52 ilde fırtına ve soğuk hava uyarısında bulundu.

Bir kısım ise fırtınadan etkilendi.

Uyarıların ardından yurdun birçok noktasında fırtına yıkıma sebep oldu.

Yaralamalarla sonlanan felaketin ardından bir yeni olay da Osmaniye'de yaşandı.

Kente rüzgar etkili oldu

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Osmaniye'de de etkili oldu.

Okul çatısı uçtu

Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde bulunan Cevdetiye İlk ve Ortaokulu'nun çatısı uçtu.

Uçan çatının okulun ön kısmına düşmesiyle 3 araç zarar gördü.

Şans eseri yaralanan olmadı

Öğrencilerin derste olması nedeniyle talihsiz bir olayın yaşanmadığı öğrenildi.