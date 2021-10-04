Osmaniye'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi Çörtük Kavşağı'nda iki araç birbiriyle çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan 3 kişi ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye’nin Cumhuriyet Mahallesi Çörtük Kavşağı'nda kaza meydana geldi.

Ara sokaktan çıkan Hüseyin Ç. idaresindeki otomobil ile cadde üzerinde seyreden Elif A. idaresindeki araç kavşak üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Elif A. hâkimiyetindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüleri Hüseyin Ç. ve Elif A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Osmaniye'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı VİDEO