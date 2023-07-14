Osmaniye'de komandolar dualarla Gabar'a uğurlandı 'Korkutlar' timi Şırnak Gabar Dağı'na mehter ve dualarla uğurlandı. Komandolar, Gabar Dağı'ndaki petrol kuyularının emniyetini sağlayacak.

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İHA

Osmaniye'de 'Korkutlar' olarak bilinen Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri, Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı'ndaki petrol kuyusunun emniyetini sağlamak için görevlendirildi.

'Korkutlar' olarak isimlendirilen taburun komandolarını uğurlamak için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Hulusi Akkuş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, askeri ve mülki erkan ile askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okundu

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Komando Andı'nın okunmasının ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisinin ardından, Osmaniye İl Müftü Vekili Alaaddin Hançer tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

"Kılıcınız keskin, gazanız mübarek olsun"

Törende konuşan Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak şu ifadeleri kullandı:

Yiğit Osmaniye'mizin medarıiftiharı, cennet Amanos'ların kartalı Korkutlarımızı, kutlu ve onurlu yeni bir göreve uğurlamanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Jandarma teşkilatı olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar başta teröristle mücadele ve emniyet, asayişin temini olmak üzere bize tevdi edilen her türlü görevi bir ibadet anlayışı içinde canla başla ve ettiğimiz yemine bağlı kalarak canımız pahasına yerine getirdik. Yüce Türk milletinin hizmetkârı olarak Çanakkale Savaşları'nda Alçıtepe, Kocaçimen ve Kireçtepe muharebelerinde destan yazdık, teröristle mücadele çerçevesinde güzel yurdumuzun her karış toprağında ve sınır ötesi harekâtlarında büyük başarılara imza attık. 15 Temmuz hain darbe girişimi devamındaki süreçte satılmış teröristlere karşı devletimiz ve aziz milletimizin yanında mücadelemizi verdik. Göz bebeğimiz Korkutlarımızla 22 Mayıs 2022 tarihinde, cennet Amanos'larımıza kirli ayaklarıyla basan son 2 haini etkisiz hale getirerek bölgemizi terörden tamamen temizledik. Her türlü tabi afette, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde ilimizi de etkileyen asrın felaketinde kısa süreli reaksiyon göstererek milletimizin yaralarının sarılmasında topyekun katkı sağladık. Şimdi de şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan daha yazmak için kutlu bir yola çıkıyoruz. Kahraman Korkutlarımızı yıllardır uğrunda nice şehitler ve gaziler verilen Şırnak Gabar Dağı bölgesine ülkemiz için son derece kritik ve ekonomik değere sahip olan petrol arama çalışmalarının emniyet tedbirlerinin sağlanması maksadıyla dualarla, kurbanlarla ve bir bayram havasında uğurluyoruz. Kahraman evlatlarım, Korkutlarım, sizleri bu kutlu görevde önce Allah'a, sonra da komutanlarımıza emanet ederken hepinizi tertemiz alnınızdan öpüyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, kılıcınız keskin, gazanız mübarek olsun.

"Kahraman Korkutlar, yolumuz açık olsun"

Komandolara ve ailelerine seslenen Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise şöyle devam etti:

Kahraman Korkutlarımızın çok kıymetli aileleri ve kahraman Korkutlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün her zaman, her şartta vatan mücadelesinde korkusuzca mücadele veren Korkutlarımızı yine çok önemli bir göreve uğurlamanın gururunu yaşıyoruz, Allah yollarını açık etsin. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Vatan görevinde her zaman başarıya imza atmış, göğsümüzü kabartmış olan Korkutlarla gurur duyuyoruz. Allah onları yetiştiren anne babadan razı olsun. Bu kutlu görevi de başarıyla yapacaklarına inanıyoruz. Dualarımız kendileriyle, Allah bahtlarını her daim açık etsin Bu vatan sizden her zaman görev bekledi ve bu görevi de en iyi şekilde yaptınız. Bundan sonra da yapacağınıza inanıyoruz. Allah'ım sizleri her türlü kötülükten, kazadan, beladan korusun. Kahraman Korkutlar, yolumuz açık olsun.

Törende aileleriyle vedalaşan komandolar ve aileleri arasında duygu dolu anlar yaşandı.