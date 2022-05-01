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    Osmaniye'de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

    Vali Erdinç Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kentteki koronavirüs hasta sayısının tamamen bittiğini aktardı.
    • 01.05.2022 - 12:06
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    Osmaniye'de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

    Koronavirüs ve kısıtlamalarla geçirilen 2 senenin ardından pandemi, yavaş yavaş dünyadan silinmeye başlıyor.

    Türkiye'de vaka sayıları giderek düşmeye devam ederken, Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan verilerde, Osmaniye yüzde 89,4 oranla yurtta 18 yaş ve ğstğ nüfusta en az iki aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu il konumunda.

    Kenti ise Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa illeri takip ediyor.

    Bu kapsamda Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tarafından yapılan Twitter paylaşımında, şehirdeki vaka sayısının tamamen bittiğini açıkladı.

    "Tebrikler Osmaniye'm, hep bugünü bekledik"

    Vali, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    Bugün koronavirüs vakamız sıfır, Tebrikler Osmaniye'm. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum.

    Osmaniye de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı #1


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