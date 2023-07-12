Osmaniye'de orman yangını başladı Bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına, çok sayıda ekip seferber oldu. Kısa sürede büyüyen yangın büyük bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Orman yangını bu kez Osmaniye'de çıktı. Sumbas ilçesindeki alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın için ekipler seferber oldu. Kontrol altına alındı Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 2 uçak, 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ile 40 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılıyor Yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.