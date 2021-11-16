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    Osmaniye’de, orman yangınlarında zarar gören evler yenilendi

    Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde ve Kadirli ilçesi Karatepe köyündeki yangınlarda evleri yanan vatandaşlar, devlet desteği ile yenilenen evlerine kavuştu.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 15:04
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    Osmaniye’de, orman yangınlarında zarar gören evler yenilendi

    Osmaniye'de, merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde ve Kadirli ilçesi Karatepe köyünde 28 Temmuz'da meydana gelen orman yangınlarında bazı evler kullanılamaz hale gelmiş, vatandaşlar evlerini kaybetmişti.

    Devlet desteğiyle kısa sürede yeni evler inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi.

    Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşları ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

    Vali Yılmaz’ın ziyaretlerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy da yer aldı.

    “ÜCRET TALEP EDİLMEDEN EVLERİMİZ TAMAMLANDI”

    İl Özel İdaresi Genel Mesut Ovalı’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Erdinç Yılmaz, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Kazmaca köyünde yanan bir evimiz yaklaşık 2 ayda bitirildi ve teslim edildi. Karatepe köyünde tamamen yanan iki evimiz vardı, evlerimiz yapıldı ve vatandaşlarımıza teslim edildi. Vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilmeden, devletimizin imkanları ve hayırseverlerimizin destekleri ile evlerimiz tamamlandı. Yeter ki cana gelmesin, hepsi karşılanır. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.”

    Memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar ise Vali Yılmaz’a teşekkür etti.

    Osmaniye’de, orman yangınlarında zarar gören evler yenilendi VİDEO

    Osmaniye’de, orman yangınlarında zarar gören evler yenilendi #1

    Osmaniye’de, orman yangınlarında zarar gören evler yenilendi #2

    Osmaniye’de, orman yangınlarında zarar gören evler yenilendi #3

    Osmaniye’de, orman yangınlarında zarar gören evler yenilendi #4

    Osmaniye’de, orman yangınlarında zarar gören evler yenilendi #5

    Osmaniye’de, orman yangınlarında zarar gören evler yenilendi #6

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