Osmaniye'de özel harekat polisleri, AA'nın fotoğraflarını oyladı

Amanos Kartalları olarak da bilinen özel harekat polislerinin katıldığı Yılın Fotoğrafları oylamasında, polisler en beğendikleri fotoğrafları seçti.

Anadolu Ajansı'nın her yıl yaptığı Yılın Fotoğrafları oylamaları, Osmaniye'deki dağlarda da yapıldı.

Amanos Dağları'nda "Bayraktepe" ve "Sancaktepe" olarak adlandırılan hakim tepelerde görev yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polisler, AA'nın oylamasına katıldı.

AMANOS KARTALLARI, FOTOĞRAFLARI İNCELEDİ

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, teröristlerin korkulu rüyası haline gelen ve "Amanos Kartalları" olarak bilinen özel harekat polisleri ile AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği kareleri inceledi.

OYLAR VERİLDİ

Okumuş, yaşam kategorisinde Muhammet Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" ve haberde Haroon Sabawoon'un "Kabil'den kaçış" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

ÖZEL HAREKATÇILAR FOTOĞRAF SEÇTİ

Özel harekatçılar da yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" ve haberde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" fotoğraflarını seçti.