Osmaniye'de savcı - doktor gerilimi

Osmaniye'de bir savcının tartıştığı doktoru ifadeye çağırmasından sonra Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı, açıklama yayınladı.

Osmaniye'de bir cumhuriyet savcısının, kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edilmesi Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu.

Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yaşanan olayda hastaneye giden Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. iddiaya göre, doktor Gökhan Günel'in odasına girip muayene olmak istedi.

Ancak Günel, başka hastasının olduğunu söyleyince tartışma çıktı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Daha sonra doktor Günel ifadeye çağrıldı.



Savcının, muayene olamadığı için Günel hakkında gözaltı emri verdiği iddia edildi.

Saatler sonra olaya ilişkin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı açıklama yaptı.

SERBEST BIRAKILDI

Savcının şikayeti üzerine "hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve bu nedenle doktorun ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığını söyledi.

BAŞSAVCI'DAN AÇIKLAMA

Tepki toplayan olaya ilişkin resmi açıklama, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne'den geldi.

Tekne, "Nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Aynı gün ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Osmaniye'de savcı, kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı VİDEO

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