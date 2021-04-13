Euro
9.6906
-0.27%
Dolar
8.1461
-0.04%
Altın
452.37
-0.37%
Borsa
1.361
-1.11%
Bitcoin
508.800
3.29%
EXEN Coin
23.76
2.45%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46
    Osmaniye'de savcı - doktor gerilimi

    Osmaniye'de savcı - doktor gerilimi

    Osmaniye'de bir savcının tartıştığı doktoru ifadeye çağırmasından sonra Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı, açıklama yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Osmaniye'de bir cumhuriyet savcısının, kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edilmesi Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu.

    Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yaşanan olayda hastaneye giden Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. iddiaya göre, doktor Gökhan Günel'in odasına girip muayene olmak istedi.

    Ancak Günel, başka hastasının olduğunu söyleyince tartışma çıktı.

    İFADEYE ÇAĞRILDI

    Daha sonra doktor Günel ifadeye çağrıldı.

    Savcının, muayene olamadığı için Günel hakkında gözaltı emri verdiği iddia edildi.

    Saatler sonra olaya ilişkin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı açıklama yaptı.

    SERBEST BIRAKILDI

    Savcının şikayeti üzerine "hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve bu nedenle doktorun ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığını söyledi.

    BAŞSAVCI'DAN AÇIKLAMA

    Tepki toplayan olaya ilişkin resmi açıklama, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne'den geldi.

    Tekne, "Nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Aynı gün ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

    Osmaniye'de savcı, kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı VİDEO

    İFADENİN TAM METNİ

    Osmaniye de savcı - doktor gerilimi #1

    Osmaniye de savcı - doktor gerilimi #2

    Osmaniye de savcı - doktor gerilimi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir