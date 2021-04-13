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Osmaniye'de savcı - doktor gerilimi
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 10:44
- Güncelleme : 13.04.2021 - 12:03
Osmaniye'de bir cumhuriyet savcısının, kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edilmesi Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu.
Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yaşanan olayda hastaneye giden Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. iddiaya göre, doktor Gökhan Günel'in odasına girip muayene olmak istedi.
Ancak Günel, başka hastasının olduğunu söyleyince tartışma çıktı.
İFADEYE ÇAĞRILDI
Daha sonra doktor Günel ifadeye çağrıldı.
Savcının, muayene olamadığı için Günel hakkında gözaltı emri verdiği iddia edildi.
Saatler sonra olaya ilişkin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı açıklama yaptı.
SERBEST BIRAKILDI
Savcının şikayeti üzerine "hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve bu nedenle doktorun ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığını söyledi.
BAŞSAVCI'DAN AÇIKLAMA
Tepki toplayan olaya ilişkin resmi açıklama, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne'den geldi.
Tekne, "Nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Aynı gün ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
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