Osmaniye'de soğan, çiftçinin yüzünü güldürdü

Dekar başına yaklaşık 6 ton verim elde edilen soğan, tarlada 3 lira 50 kuruştan satılıyor. Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “Soğan bu yıl üreticimize para kazandırdı” dedi.

Verimli arazilere sahip olan Osmaniye'de soğan hasadı başladı.

Farklı şehirlerden kente gelen tarım işçileri, 12 bin 500 dönüm alanlık tarlalara girerek kurumuş soğanların sökümünü yapıp tek tek çuvallara konuldu.

Tarlada 3.5 lira

Dekar başına yaklaşık 6 ton verim alınan soğanın ülke genelindeki üretimle birlikte fiyatı da değişmedi. Tarlada 3 ila 3,5 lira arasında alıcı bulan soğan fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

"Ekimi, kasımın ortasında yapıldı"

Osmaniye’de soğan hasadının bu yıl bereketli geçtiğini ifade eden Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, "Osmaniye’de soğan üretimi son zamanlarda rağbet gören alternatif tarım ürünleri arasında yer alıyor. Ekimine 15 Kasım gibi başlanan soğanın hasadı da Osmaniye genelinde nisan ayının son haftası ile haziran ayının başına kadar devam etmedir." dedi

"Bu yıl üreticimize para kazandırdı"

İHA'ya konuşan konuşan İlmeç, "Bu yıl Osmaniye’de 8 bin dekar alanda soğan üretimi yapılmakta. Verimin dekara ortalama 5 ila 6 ton arasında olduğunu belirledik. Hasadı yapılan soğan tarlada 3 ile 3,5 lira arasında alıcı bulmaktadır. Bu yıl güzel bir verim oldu. Fiyatların da 3 ile 3,5 lira arasında olması bu yıl soğan üreticimize para kazandırdı." diye konuştu.



