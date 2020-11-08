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    Osmaniye'de temizlik işçileri kendilerini müziğin ritmine kaptırdı

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çöp toplarken bir spor salonundan gelen müziğin ritmiyle oynayan temizlik işçileri, renkli görüntüler oluşturdu.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 15:32
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    Osmaniye'de temizlik işçileri kendilerini müziğin ritmine kaptırdı

    Osmaniye'de ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi’nde konteynerlerden çöp toplayan iki temizlik işçisi, spor salonundan yükselen müziği duyunca oynamaya başladı.

    Kendilerini müziğin ritmine bırakan işçiler, spor salonundakilerin hareketlerini de taklit ederek oynadı.

    TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN RENKLİ GÖRÜNTÜLERİ

    Renkli görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Osmaniye de temizlik işçileri kendilerini müziğin ritmine kaptırdı #1

    Osmaniye de temizlik işçileri kendilerini müziğin ritmine kaptırdı #2

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