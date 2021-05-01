Osmaniye'de treni durdurup alışveriş yapan makinist

Durdurduğu trenden inip alışveriş yaptıktan sonra yoluna devam eden makinistin o anları çevredeki sürücüler tarafından görüntülendi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinden geçen yük treni ilginç anlara sebep oldu.

Seyir halindeki tren hemzemin geçitte bariyerlerin kapanmasıyla dururken, makinist ise dışarı çıkıp bölgede bulunan mini markete gitti.

ALIŞVERİŞ YAPIP GELDİ

Bu arada hemzemin geçitten geçemeyen sürücüler beklemek zorunda kaldı. Alışveriş yaptıktan sonra hızlı adımlarla tekrar trene binen makinist, yoluna devam etti.

O anlar ise hemzemin geçitte bekleyen bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Osmaniye'de makinist treni durdurup alışveriş yaptı