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    Osmaniye'de treni durdurup alışveriş yapan makinist

    Durdurduğu trenden inip alışveriş yaptıktan sonra yoluna devam eden makinistin o anları çevredeki sürücüler tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 15:01
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    Osmaniye'de treni durdurup alışveriş yapan makinist

    Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinden geçen yük treni ilginç anlara sebep oldu.

    Seyir halindeki tren hemzemin geçitte bariyerlerin kapanmasıyla dururken, makinist ise dışarı çıkıp bölgede bulunan mini markete gitti.

    ALIŞVERİŞ YAPIP GELDİ

    Bu arada hemzemin geçitten geçemeyen sürücüler beklemek zorunda kaldı. Alışveriş yaptıktan sonra hızlı adımlarla tekrar trene binen makinist, yoluna devam etti.

    O anlar ise hemzemin geçitte bekleyen bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Osmaniye'de makinist treni durdurup alışveriş yaptı

    Osmaniye de treni durdurup alışveriş yapan makinist #1

    Osmaniye de treni durdurup alışveriş yapan makinist #2

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