Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler, başlattıkları operasyon kapsamında 2 şüpheliyi 2 adet uyuşturucu içme düzeneği ve 58,89 gram uyuşturucu madde ile yakaladı.

Yurt genelinde ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ülke genelinde yapılan operasyonlar kapsamında zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Düziçi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

2 şüpheli tespit edildi

Ekiplerin yaptığı çalışmada, araçlarında uyuşturucu madde olduğu belirlenen şüpheliler A.Ö. ile O.S. tespit edildi.

Ekipler arama yaptı

Şüpheli aracı belirleyen ve takibe alan ekipler, Çamiçi uygulama noktasında durdurarak arama yaptı.

Uyuşturucu bulundu

Araç içerisinde yapılan aramada sentetik ecza hapları, 2 adet uyuşturucu içme düzeneği ve 58,89 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülerek ifadesi alındı.

2 şüpheli tutuklandı

2 şüpheli, ifade sonrası ’Uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmaktan’ suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.