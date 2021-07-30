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    Osmaniye'deki vatandaş, yanan evine İyi Partili heyetin girmesini istemedi

    İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen ve beraberindeki kişiler, vatandaşın yangında küle dönen evine girmek istedi. Evi yanan vatandaş, bu duruma tepki gösterdi.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 17:10
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    Osmaniye'deki vatandaş, yanan evine İyi Partili heyetin girmesini istemedi

    Osmaniye’nin Kazmaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangını 3 gündür sürüyor.

    Kısmen kontrol altına alınan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

    Yangında bazı ev ve ahırlar ile ekili tarım arazileri de zarar gördü.

    İYİ PARTİLİ HEYET, İNCELEME YAPTI

    Bu arada, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen ve beraberindeki partili heyet yangın alanında incelemelerde bulundu.

    Osmaniye'deki vatandaş, yanan evine İyi Partili heyetin girmesini istemedi VİDEO


    Osmaniye deki vatandaş, yanan evine İyi Partili heyetin girmesini istemedi #1

    YANGINDA ZARAR GÖREN EVLERİ ZİYARET ETTİLER

    Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, daha sonra Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde yangından dolayı zarar gören evleri ziyaret etti.

    VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

    Ziyaret sırasında evi yanan Mahmut Torşahin isimli vatandaş, yanan evine girmeye çalışan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen’e tepki göstererek evine almadı.

    Osmaniye deki vatandaş, yanan evine İyi Partili heyetin girmesini istemedi #2

    "SİZİN BENİM İÇİN YAPACAĞINIZ BİR ŞEY YOK"

    “Benim haneme girmeyin” diyen Mahmut Torşahin Genel Başkan Yardımcısı Önşen’e “Bakar mısınız çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok” dedi.

    İyi Partili heyet daha sonra bölgeden ayrıldı.

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