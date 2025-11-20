Abone ol: Google News

Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın son paylaştığı verilere göre Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.09'da kaydedilen sarsıntının yerin 8.8 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 12:20
Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı.

Afet sıklıkla Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanırken bu kez Osmaniye'de bir sarsıntı kaydedildi.

OSMANİYE'DE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın son verilerine göre kentte 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 8.8 km derinliğinde gerçekleşen afet, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM KAYDEDİLMEDİ

Merkez üssü Bahçe olan sarsıntı, saat 12.09'da kaydedildi.

Kısa süreli panik yaratan deprem sonrası henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.

