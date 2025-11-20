Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı.

Afet sıklıkla Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanırken bu kez Osmaniye'de bir sarsıntı kaydedildi.

OSMANİYE'DE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın son verilerine göre kentte 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 8.8 km derinliğinde gerçekleşen afet, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM KAYDEDİLMEDİ

Merkez üssü Bahçe olan sarsıntı, saat 12.09'da kaydedildi.

Kısa süreli panik yaratan deprem sonrası henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.