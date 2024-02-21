Osmaniyeli depremzededen Mehmet Özhaseki'ye: 'Harikasınız ya harikasınız' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Osmaniye ziyaretinde dönüştürülen sitenin sadece bölgedeki vatandaşlara verileceğini söylemesinin üzerine vatandaşın yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Afetten etkilenen vatandaşlar için hazırlanan konutlar teslim edilmeye başlandı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de kentleri tek tek ziyaret ederek hem çalışmaları yerinde inceliyor hem de vatandaşlarla bir araya geliyor.

Osmaniye'de konutların kura çekimi yapıldı

Bakan Özhaseki'nin bir durağı da Osmaniye oldu.

Burada deprem konutları kura çekiliş ve anahtar teslim törenine katıldı. Ardından Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Sitesi’ni ziyaret etti.

Depremlerden önce bu sitelerde yaşayan ve depremlerde hasar gören evlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Mehmet Özhaseki’nin, binaların Yerinde Dönüşüm kapsamında TOKİ eliyle yapılacağının müjdesini vermesiyle site sakinleri büyük bir sevinç yaşadı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Mehmet Özhaseki ile site sakinleri arasında samimi diyaloglar gerçekleşti.

"Buradaki komşulara verilecek"

Evlerinin yerinde dönüşümü ile ilgili olarak Bakan Özhaseki’ye, “Bakanım biz yine aynı yerlerimizi alacağız, başka kimse olmayacak değil mi?” şeklinde bir soru yönelten site sakinine; Bakan Özhaseki de, “Abla binada, blokta kura çekilecek. Buradaki komşulara verilecek.” cevabını verdi.

Bakan Özhaseki, yerinde yapılacak siteye başka yerlerden birilerinin gelip gelmeyeceğini öğrenmek için sorusunu tekrarlayan vatandaşa, “Hayır hayır, abla, buradaki komşulara verilecek.” ifadelerini kullandı.

"Harikasınız..."

Cevabın ardından site sakinlerinden alkışlar yükselirken soru soran vatandaş da, “Harikasınız ya harikasınız.” diyerek mutluluğunu Bakan Özhaseki ile paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, “Kardeşlerim, asıl sizler harikasınız.” diyerek vatandaşlarla kucaklaştı.