Petrol
112.59
0.12%
Euro
17.4126
0.14%
Dolar
16.6712
0.20%
Altın
972.55
-0.05%
Borsa
2389
-0.54%
Bitcoin
321.797
-4.76%
BTXN Coin
6.54
-4.80%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    ÖSO'ya yönelik katliamın 3 faili, Suriye'de yakalandı

    Ayn Dakna’da 76, Beluniye’de 14 ÖSO mensubunun katlinden sorumlu 3 kişi, Afrin'de yakalandı.
    • 30.06.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ÖSO'ya yönelik katliamın 3 faili, Suriye'de yakalandı

    2016’da Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yönelik katliam yaptığı tespit edilen 3 kişi, Suriye’nin Afrin kentinde yakalandı.

    Ayn Dakna’da 76, Beluniye’de 14 ÖSO mensubu, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG mensupları tarafından katledilmişti.

    Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan geldi.

    Bakanlık açıklaması

    DHA’nın haberine göre; Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “27 Nisan 2016 tarihinde Suriye Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde ÖSO mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden 3'ü, Suriye/Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

    Naaşlar tır dorsesinde teşhir edilmişti

    2016 yılında yaşanan olayda Ayn Dakna’da 76, Beluniye’de 14 ÖSO mensubu, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG mensupları tarafından katledilmişti. Örgüt mensupları, ÖSO mensuplarının naaşlarını bir araya toplayarak kurşuna dizmiş, daha sonra naaşları, bir tır dorsesinde Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir edilmişti.

    Katliamı itiraf ettiler

    Yaşanan katliam o dönem bölgede büyük bir infial uyandırmış, halk ve ÖSO gruplarında derin bir üzüntü ve öfke yaratmıştı. Yakalanan şahısların katliama katıldıklarını itiraf ettikleri belirlendi. Şahısların sorgu işlemleri devam ediyor.”

    ÖSO ya yönelik katliamın 3 faili, Suriye de yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Ankara'da filmde numarası kullanılan kişinin telefonları susmuyor
    3. Sayfa

    Ankara'da filmde numarası kullanılan kişinin telefonları susmuyor

    Ceren Moray, yeni sevgilisiyle Alaçatı'da
    Magazin

    Ceren Moray, yeni sevgilisiyle Alaçatı'da

    Görüş Bildir