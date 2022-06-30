ÖSO'ya yönelik katliamın 3 faili, Suriye'de yakalandı

Ayn Dakna’da 76, Beluniye’de 14 ÖSO mensubunun katlinden sorumlu 3 kişi, Afrin'de yakalandı.

2016’da Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yönelik katliam yaptığı tespit edilen 3 kişi, Suriye’nin Afrin kentinde yakalandı.

Ayn Dakna’da 76, Beluniye’de 14 ÖSO mensubu, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG mensupları tarafından katledilmişti.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklaması

DHA’nın haberine göre; Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“27 Nisan 2016 tarihinde Suriye Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde ÖSO mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden 3'ü, Suriye/Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Naaşlar tır dorsesinde teşhir edilmişti

2016 yılında yaşanan olayda Ayn Dakna’da 76, Beluniye’de 14 ÖSO mensubu, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG mensupları tarafından katledilmişti. Örgüt mensupları, ÖSO mensuplarının naaşlarını bir araya toplayarak kurşuna dizmiş, daha sonra naaşları, bir tır dorsesinde Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir edilmişti.

Katliamı itiraf ettiler

Yaşanan katliam o dönem bölgede büyük bir infial uyandırmış, halk ve ÖSO gruplarında derin bir üzüntü ve öfke yaratmıştı. Yakalanan şahısların katliama katıldıklarını itiraf ettikleri belirlendi. Şahısların sorgu işlemleri devam ediyor.”