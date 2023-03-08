ÖSYM açıkladı! YKS 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacağı açıklandı. Sınav başvuruları 8-23 Mart tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM ayrıca 4 ilde sınavların yapılmayacağını bildirdi.

Milyonlarca öğrencinin beklediği üniversiteye geçiş sınavının tarihi açıklandı.

ÖSYM, yaptığı paylaşımda YKS'nin 17-18 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu.

Sınav başvuruları ise 8-23 Mart tarihinde yapılacak.

Depremden etkilenen 11 il ve 1 ilçede bulunan veya göç eden öğrencilerden, herhangi bir ücret alınmayacağı da eklendi.

O duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

4 ilde sınav yapılmayacak

Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak.

Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

Sınav öğrencilerinin akıllarını kurcalayan bir soru da başvuruların nasıl yapılacağı.

Adaylar başvurularını 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başarı diledi

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından gençlere şimdiden başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;