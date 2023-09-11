ÖSYM açıkladı! YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YKS ek yerleştirme tercihlerinin 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Üniversite sınav puanını öğrenen adaylar, tercihte bulundu.

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Bunun ardından gözler ek yerleştirme süreçlerinin ne zaman başlayacağına çevrildi.

12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlıyor

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS ek yerleştirme tercihleri 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak.

Öte yandan 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.