ÖSYM başkanı açıkladı! YKS sınavı 8-9 Haziran 2024'te yapılacak

Binlerce öğrenciyi ilgilendiren haber geldi...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2024 takvimi belli oldu.
Bu kapsamda konuya ilişkin açıklama, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) geldi.
Açıklanan takvime göre; heyecanla beklenen YKS 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.
Adaylar sınav takvimini, osym.gov.tr tarihinden görebilecek.
Sınav tarihleri
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20 - 21 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos, KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.
MSÜ tarihi
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 28 Mart 2023 tarihinde ilan edilecek.
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