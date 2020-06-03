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ÖSYM: Başvurular yarına kadar uzatıldı
ÖSYM Başkanı, YKS sınav ücreti ödemelerini yapmayanların 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödeme yapabileceklerini söyledi.
- Haber Merkezi
- 03.06.2020 - 16:12
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınav ücretleriyle ilgili sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.
Aygün'ün yaptığı açıklama şu şekilde:
4 HAZİRAN'DA DA SINAV ÖDEMESİ YAPILABİLECEK
"YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.
4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavına) girebileceklerdir."