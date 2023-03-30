ÖSYM deprem bölgesi 4 ilde sınav yapılacağını duyurdu ÖSYM; depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da YKS sınavını yapma kararı aldığını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Yaşanan depremlerin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen çadır ve konteyner kentlerde yeniden yaşam kuruldu.

Öte yandan kalıcı konutlar içinde çalışmalar başlatıldı.

Depremzede öğrenciler için çadırlarda eğitim verilirken, sınava hazırlanan öğrencilerin ders çalışabileceği alanlar oluşturuluyor.

Deprem bölgelerinde kademeli eğitime başlanıldı

Milli Eğitim Bakanlığı da depremlerden etkilenen 11 ilde kademeli olarak eğitime başladı.

Yaşanan deprem felaketinin ardından merak edilen bir konu da ÖSYM tarafından yapılan sınavların nerede yapılacağı oldu.

Deprem kentlerinde sınavların yapılıp yapılmayacağı konuşulurken, ÖSYM’den bir son dakika açıklaması gelmişti.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya’da bu sınavların yapılmayacağı açıklanmıştı.

Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerektiği ifade ediliyordu.

4 ilde de YKS sınavı yapılacak

Bu kapsamda ÖSYM'den bir yeni son dakika bilgisi geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 4 ilde YKS'nin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile ÖSYM tekrar sınav uygulaması yapılacak.

"Güvenlik zafiyeti oluşmadan sınavlara girilmesini hedefliyoruz"

Yüzyılın afeti olarak görülen iki yıkıcı depremin ardından bölgedeki yapıların büyük zarar gördüğünü ifade eden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Depremin etkisiyle yıkılan binalar ve ayakta kalanların ne kadar güvenli olduğunun tespiti gibi çalışmaların yapılabilmesi amacıyla deprem bölgesinde sınav uygulaması yapmama kararı almıştık.



Deprem bölgesindeki kardeşlerimize bu süreçte Türkiye'nin istedikleri ilinde sınava girebilme imkanı oluşturduk.



Milli Eğitim Bakanlığının bölgede eğitim öğretime tekrar başlamasının ve ÖSYM olarak yaptığımız detaylı incelemenin ardından deprem bölgesindeki 4 ilde tekrar sınav uygulamasına başlamaya karar verdik.



Bölgede yaşayan kardeşlerimizin güvenlik zafiyeti oluşmadan sınavlara girmesini amaçlıyoruz.

İsteyen depremzede farklı şehirlerde de girebilecek

Bölgedeki kapasitenin üzerinde bir talep olması durumunda isteyen kişilerin daha önce olduğu gibi yine Türkiye'nin istediği yerinde sınava girebileceğini ifade eden Ersoy, can güvenliği riskine ve sınavlarda zafiyete sebep olmadan süreci işleteceklerini bildirdi.



"Kişi istediği 5 ili yazabilecek"

ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti:

Yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı YKS'yi Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacağız.



Bölgede yaşayan bireylerden kendi illerinde sınava girebilmeye yönelik yoğun talep vardı, bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sınav yeri tercih sayısını 2'den 5'e çıkardık.



Kişi istediği 5 ili yazabilecek. Adaylar, tercih etmiş olduğu merkezlerden birinde sınava girebilecek. Deprem bölgesindeki sınav uygulamaları için yoğun başvuru var.



Bazı bölgelerde başvurular kapasitenin iki katına çıkmış durumda, bir aksaklık yaşanmaması için titiz bir çaba içerisindeyiz.

Sınav giriş yerleri bugün güncellenebilecek

Öte yandan adayların, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sınav giriş yeri tercihlerini bugün sistemin açılmasıyla güncelleyebilecekleri belirtildi.