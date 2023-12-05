ÖSYM duyurdu: 2023 ALES/3 sonuçları açıklandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023-ALES/3 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İHA

Binlerce adayın beklediği gün geldi çattı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) her yıl 3 kez düzenleniyor.

2023'ün 3. ALES sınavı ise 19 Kasım günü gerçekleştirildi.

2023 ALES/3 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) 2023 ALES değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

ALES sonuçları, bugün saat 10.00 itibarıyla yayınlandı.

Sonuçlar nasıl sorgulanacak?

Sınava giren adaylar TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ internet bağlantısından sonuçlarına erişebilir.

Belge basılmayacak

Bir diğer yandan sınav sonuç belgesi basılmayacak aynı zamanda adayların adreslerine de gönderilmeyecek.

İnternet sayfasındaki duyuruların sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olduğu biliniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)