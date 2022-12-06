ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ALES/3 sınav sonuçları

ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ALES/3 sınav sonuçları

Üniversitelerde çeşitli kadrolarda görev almak isteyen adaylar ALES sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki 2022 ALES/3 sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl toplamda 3 kez Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı düzenliyor.

2022 yılının son ALES oturumu ise Kasım ayı içerisinde gerçekleşti. Akademik kariyer hedefi olan adaylar, sınava katılım sağladı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi.

ÖSYM, ALES başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

ALES-3 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarını adayların erişimine sunuldu. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından açıklanan 2022 sınav takvimine göre ALES-3 sınavının sonuçları adayların erişimine 9 Aralık 2022 tarihinde açılacak. Sınav sonuçlarının sabah 10:00 saatlerinde açıklanması bekleniyor.

ALES sonuçları nasıl sorgulanır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı sonuçları, AİS üzerinden ilan edilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar sonuç ekranını görüntüleyebilecek.



