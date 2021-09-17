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ÖSYM ek tercih başvuru tarihlerini açıkladı

ÖSYM ek tercih başvuru tarihlerini açıkladı

ÖSYM ek tercih tarihlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "2021-YKS Ek yerleştirme başvuruları 20-23 Eylül arasında alınacak" ifadelerine yer verildi.