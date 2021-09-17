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- ÖSYM ek tercih başvuru tarihlerini açıkladı
ÖSYM ek tercih başvuru tarihlerini açıkladı
- DHA
- 17.09.2021 - 15:09
- Güncelleme : 17.09.2021 - 15:33
Üniversiteye geçişin ilk aşaması olan YKS'de ter döken adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapmak için kolları sıvadı.
Adayların sabırsızlıkla beklediği birinci tercih dönemi sona erdi ve sonuçlar açıklandı ancak ek tercihleri bekleyenlerin heyecanı bitmedi.
Ek tercih yaparak, boş kalan kontenjanları değerlendirmek isteyen adaylar, gözünü ÖSYM'ye çevirdi.
YKS tarihinde ilk kez 140 barajını geçenlere ek tercih yapma hakkı verilirken, adayların beklediği açıklama ÖSYM tarafından yapıldı.
EK TERCİHLER BAŞLIYOR
ÖSYM Başkanı Halis Aygün ek tercihlere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz."
BOŞ KALAN KONTENJANLAR 2021
Üniversitelerdeki boş kontenjanların bazıları şu şekilde:
- Afyon Kocatepe Üniversitesi, lojistik yönetimi, 40 kontenjan
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık yönetimi (İÖ), 70 kontenjan
- Amasya Üniversitesi, şehir ve bölge planlama, 50 kontenjan
- Artvin Çoruh Üniversitesi, işletme, 25 kontenjan
- Artvin Çoruh Üniversitesi, peyzaj mimarlığı, 40 kontenjan
- Atatürk Üniversitesi, işletme, 40 kontenjan
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, iktisat (İÖ), 40 kontenjan
- Balıkesir Üniversitesi, turizm işletmeciliği, 40 kontenjan
- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, uluslararası ilişkiler, 40 kontenjan
- Bartın Üniversitesi, rekreasyon (İÖ), 40 kontenjan
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, maliye (İÖ), 50 kontenjan
- Bursa Uludağ Üniversitesi, ekonometri (İÖ), 100 kontenjan
- Çankırı Karatekin Üniversitesi, iktisat, 50 kontenjan
- Erzurum Teknik Üniversitesi, felsefe, 25 kontenjan
- Gaziantep Üniversitesi, iktisat, 40 kontenjan
- Giresun Üniversitesi, gıda teknolojisi, 45 kontenjan
- Hitit Üniversitesi, Antropoloji, 20 kontenjan
- İnönü Üniversitesi, maden mühendisliği, 30 kontenjan
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türk-İslam arkeolojisi, 30 kontenjan
- Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, 40 kontenjan
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sosyoloji (İÖ), 40 kontenjan
- Munzur Üniversitesi, mimarlık, 40 kontenjan
- Muş Alparslan Üniversitesi, moleküler biyoloji ve genetik, 20 kontenjan
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, tarımsal biyoteknoloji, 30 kontenjan
- Sakarya Üniversitesi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri (İÖ), 60 kontenjan
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, kimya mühendisliği, 20 kontenjan
- Trakya Üniversitesi, arkeoloji, 30 kontenjan
- Uşak Üniversitesi, rekreasyon, 30 kontenjan
- Yozgat Bozok Üniversitesi, sosyoloji, 70 kontenjan
ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN KİŞİ SAYISI
ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından 2021-YKS'ye ilişkin sayısal verilerine ilişkin de şu paylaşımda bulundu:
"2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2. tercihine, yüzde 10,09'u 3. tercihine yerleşmiştir."