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- ÖSYM, KPSS- Ön Lisans başvuru tarihlerini uzattı
ÖSYM, KPSS- Ön Lisans başvuru tarihlerini uzattı
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." denildi.
- Haber Merkezi
- 15.08.2022 - 16:44
- Güncelleme : 15.08.2022 - 16:52
KPSS Ön Lisans başvuruları 3 Ağustos tarihinde başladı.
Başvurular 15 Ağustos tarihine kadar bitmesi gerekiyordu.
ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre başvurular 16 Ağustos 2022 23.59 tarihine kadar uzatıldı.
ÖSYM'den açıklama geldi
ÖSYM konuya ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinde açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır." denildi.
Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden ortaöğretim KPSS başvurusu yapabilecekler.
Sınav 9 Ekim'de
Sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS önlisans oturumu 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.