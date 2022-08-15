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ÖSYM, KPSS- Ön Lisans başvuru tarihlerini uzattı

ÖSYM, KPSS- Ön Lisans başvuru tarihlerini uzattı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." denildi.