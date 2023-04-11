ÖSYM, sözleşmeli sağlık personellerinin yerleştirme sonuçlarını açıkladı 31 bin 600 sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesine ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

AA

Sözleşmeli sağlık personellerinin beklediği haber geldi…

28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Duyuru, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet sitesinde yer aldı.

31 bin 600 personel yerleştirildi

Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM'nin istatistiklerine göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde 31 bin 600 sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirildi.