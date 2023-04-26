ÖSYM YKS başvurularını tamamlamayan adaylara ek süre verdi ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, başvurusunu tamamlayamayan adaylar yarın saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinde, depremde afet bölgesinde ikamet ettiğini belirten seçeneği işaretleyerek başvurularını tamamlayabilecek.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde yeniden yaşam başladı.

Yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaş farklı şehirlerde yaşamaya başladı.

Hayatın yeniden başladığı afet bölgelerinde cumhurbaşkanı seçimleri ve ÖSYM sınavlarının yapılmasına karar verildi.

Afet bölgesinde bulunan öğrencilere kolaylık sağlanması adına farklı şehirlerde sınava girme imkanı tanındı.

Bunun üzerine ÖSYM depremlerin ardından başvuru sürecini geciktiren vatandaşlar için ek süre hakkı tanıdı.

Yarına kadar vakit verildi

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde afet bölgesi ilan edilen, kılavuzda belirtilen il/ilçelerde ikamet eden ve 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı verildi.

Bu adaylardan sınava girmek isteyenler, yarın saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinde, depremde afet bölgesinde ikamet ettiğini belirten seçeneği işaretleyerek başvurularını tamamlayabilecek.

Paralarını ödemeyen adaylara da başvuru hakkı verildi

2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylar da başvurularını yarına kadar aynı internet adresinden sınav ücretini ödeyerek yapabilecek.

Bu durumdaki adayların belirtilen işlemleri yapmamaları halinde başvuruları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek.