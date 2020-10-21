ÖSYM YÖKDİL 2020 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM YÖKDİL 2020 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı başvuruları bugün itibariyle başladı. Sınava girmek isteyen öğrenciler nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor.

21 Ekim 2020 Çarşamba günü başlayan başvuru sürecinin ardından adaylar başvuru ücreti ve diğer detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte YÖKDİL başvurusu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar…

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

YÖKDİL'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu sınav için adaylardan 130 TL başvuru ücreti talep edilecek. Ödemeler ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym” adresinden ya da anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilecek.