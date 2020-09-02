ÖSYM'den koronavirüslü adaylar için açıklama: Ayrı salonlar olacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Koronavirüs ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS ve diğer sınavlar için alınan koronavirüs önlemlerini sıraladı.

Aygün, Twitter hesabından adaylara yönelik şu açıklamaları yaptı:

“KPSS ve diğer sınavlarımızda koronavirüs pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz. Sizlerle bu önlemleri ve hazırlıklarımızı paylaşmak istiyorum.

Sınav binalarının/salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılmakta ve dezenfekte edilmektedir.

DEZENFEKTANLAR GETİRİLEBİLECEK

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir.

Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri ve/veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir.

Koronavirüs ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda koronavirüs durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar.





HES KODLARI ARACILIĞIYLA TAKİP

Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar Başkanlığımız tarafından sms ile bilgilendirilecektir.

Sınav görevlilerimizin koronavirüs durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecektir.

Koronavirüs durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacaktır.

Adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık seferler düzenlenmesi sağlanacaktır.

OKUL BAHÇESİNE KİMSE ALINMAYACAK

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.

Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir.

Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için aday yakınlarının beklememeleri ve ayrılmaları önem arz etmektedir.”