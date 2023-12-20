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ÖSYM’den 'KPSS tercih' duyurusu

ÖSYM’den 'KPSS tercih' duyurusu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için tercihlerin 27 Aralık’a kadar süreceğini bildirdi.