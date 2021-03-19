Ötanazi nedir, hangi ülkelerde yasal? Ötanazinin yasal olduğu ülkeler

Ötanazi nedir, hangi ülkelerde yasal? Ötanazinin yasal olduğu ülkeler

İspanya’da, ötanazinin yasallaştırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Bunun üzerine ötanazi hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Peki, ötanazi nedir, Türkiye'de yasal mı?

Avrupa Birliği üyesi İspanya’da, sol koalisyon hükümetinin girişimiyle ötanazinin yasallaştırılmasına ilişkin kanun teklifi hazırlandı.

20 yılı aşkın süredir siyasi tartışmalara neden olan ötanazi yasası, senatonun ardından mecliste de kabul edilerek yasallaştı. Böylece İspanya, ötanazinin yasallaştığı sekizinci ülke oldu.

İspanya’nın aldığı bu karar sonrası ötanazi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Vatandaşlar, 'Ötanazi nedir, hangi ülkelerde yasal, Türkiye'de var mı?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki, Ötanazi nedir, hangi ülkelerde yasal? İşte, ötanazinin yasal olduğu ülkeler..

ÖTANAZİ NEDİR, NE DEMEK?

Yunanca bir kelime olan ötanazi, 'yaşamından umut kesilen, öleceği kesinlikle bilinen bir insanın ya da bir hayvanın, acısını bir an önce dindirmek amacıyla ve hastanın isteği üzerine, yaşamına bir hekimce son verilmesi biçiminde gerçekleşen ölüm' anlamına gelmektedir.

Ötanazi, uygulanma yöntemlerine göre “aktif ötanazi” ve “pasif ötanazi” olarak ikiye ayrılmaktadır. Aktif ötanazi uygulamasında, sakinleştirilen hastaya hekim tarafından ölümü sağlayan tıbbi yöntem veya ilaç uygulanmaktadır. Pasif ötanazi uygulamasında ise hekim, tıbbın iyileştiremeyeceği hastalara müdahaleyi kesmekte ve bu nedenle hastanın ölüm süreci hızlanmaktadır.

ÖTANAZİ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Aktif ötanazi Türkiye'de yasal değildir. Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, hastaya ötanazi uygulayan fail (hekim), tasarlayarak adam öldürme hükümlerine göre yargılanmakta ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. Ancak ümitsiz hastalarda, pasif ötanazi bütün dünyada tolere edilen bir uygulamadır.

ÖTANAZİ HANGİ ÜLKELERDE YASAL?

Ötanazi; 2001 yılında Hollanda, 2002 yılında Belçika, 2009 yılında da Lüksemburg tarafından yasalaştı. Son olarak İspanya, ötanazi hakkını yürürlüğe koyan 4. Avrupa ülkesi oldu.

Dünya genelinde ise Almanya, Kanada ve ABD’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde de belirli şartlar ve prosedürler doğrultusunda aktif ötanazi uygulanmaktadır.