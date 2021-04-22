Otel rezervasyonu olanlar kısıtlamadan muaf mı? Rezervasyonlar hakkında açıklama..

23 Nisan kısıtlamaları ile birlikte 23-26 Nisan tarihleri arasında otel rezervasyonu yapanlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen 23 Nisan kısıtlamaları ile ilgili genelge doğrultusunda 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi otel rezervasyonu olan kişilerin konu hakkında araştırma yapmasına neden oldu. 23-26 Nisan tarihleri arasında plan yapan vatandaşlar otel rezervasyonu olanlar ne yapacak sorusunu araştırıyor.

Peki rezervasyonu olanlar kısıtlamadan muaf mı? İşte detaylar..

OTEL REZERVASYONU OLANLAR KISITLAMADAN MUAF MI?

Otel rezervasyonu bulunan vatandaşlarımız konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24 Haziran 2020 tarih ve 10134 sayılı genelgemiz kapsamında 'ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı' üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden 'Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Bu muafiyetin hala geçerli olup olmadığını ALO 199 hattını arayarak öğrenebilirsiniz.