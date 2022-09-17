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    Oto galerilerin kilometre oyunu ortaya çıktı

    Oto galerilerin kilometre oyunu ortaya çıktı

    Oto galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen araçlara satış yasağı uygulamasına ilan sitelerindeki kilometre bilgisini değiştirerek uyum sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 08:57
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    Geçtiğimiz ay 2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, ticari faaliyet çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.

    Yürürlüğe girdi

    Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

    Bu kapsamda İkinci el araç fiyatlarında fahiş artışı önlemek için yapılan 6+6 yönetmeliği 16 Eylül itibarıyla başladı.

    Başlayan uygulamayla birlikte galericiler de uyanık davranarak ilanları yeni yönetmeliğe göre güncelledi.

    Kilometre oyunu anında fark edildi

    Galericilerin, yönetmeliğin devreye girmesiyle birlikte ilandaki araçları kaldırmadığı, kilometre bilgisini güncelleyerek yayında tuttuğu belirlendi.

    İlan sitelerindeki 'sıfır' araçların kilometre bilgisi anında "6001"e dönüştü.

    Ayrıca yayına konulan yeni ilanlarda satıcıların isminin değiştirildiği de görüldü.

    Oto galerilerin kilometre oyunu ortaya çıktı #1

    Kuralı ihlal edenlere ceza uygulanacak

    Öte yandan Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecek.

    Bu kapsamda, yetki belgesiyle ikinci el araç ticareti yapanların kısıtlama dahilindeki her bir satışına doğrudan idari para cezası uygulanacak.

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