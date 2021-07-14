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    Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması

    Kurban Bayramı öncesi otobüs bileti fiyatlarına tavan fiyat uygulaması başlatıldı.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 15:11
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    Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre tavan fiyat 3 ay geçerli olacak.

    Mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak.

    EN FAZLA 441 LİRA OLACAK

    351-450 kilometre arası 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak.

    2 bin ve üzeri kilometre arası da en fazla 441 lira olacak.

    Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması #1

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