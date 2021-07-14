Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması

Kurban Bayramı öncesi otobüs bileti fiyatlarına tavan fiyat uygulaması başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tavan fiyat 3 ay geçerli olacak.

Mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak.

EN FAZLA 441 LİRA OLACAK

351-450 kilometre arası 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak.

2 bin ve üzeri kilometre arası da en fazla 441 lira olacak.