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Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması
Kurban Bayramı öncesi otobüs bileti fiyatlarına tavan fiyat uygulaması başlatıldı.
- İHA
- 14.07.2021 - 15:02
- Güncelleme : 14.07.2021 - 15:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre tavan fiyat 3 ay geçerli olacak.
Mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak.
EN FAZLA 441 LİRA OLACAK
351-450 kilometre arası 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak.
2 bin ve üzeri kilometre arası da en fazla 441 lira olacak.