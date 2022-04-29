Otogarlarda bayram trafiği başladı

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği başladı.

Bilet fiyatlarının pahalı, tatilinin kısa olması nedeniyle bu sene önceki yıllara göre daha az kalabalık oluşurken, yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

"Bu sene otobüs yoğunluğu az"

Otobüs bileti fiyatlarının pahalı olması ve tatilin bu sene 4 gün olarak belirlenmesinden dolayı yoğunluğun az olduğunu belirten otobüs firması çalışanı Yavuz Kösedağ yaptığı açıklamada, "Fazla bir yoğunluk yok. Akaryakıt fiyatları inmediği sürece zarar yani. Bugün bir Adana ve Gaziantep'e 20 bin liradan aşağı gitmiyor otobüsler. Bilet fiyatları şehirden şehre değişiyor. Adana ve Gaziantep fiyatları 400 ile 500 arasında değişiyor."

"3 kişi gitseler 10 bin lira"

Kösedağ, "Bugün bir aile memleketine ailesini ziyarete gitse, 3 kişi gitmeye kalksalar, gidiş geliş en az 10 bin lira. Tabi ki bu da yoğunluğu etkiledi. Normalde bayram yoğunluğunun bundan bir hafta 10 gün önce başlaması gerekiyorken, bugün Cuma ve otogar boş. Gelenler de önceden biletini almış olanlar." dedi.

"Bilet fiyatları yakıt fiyatlarına göre uygun"

Bayramı memleketi Malatya'da geçirecek olan Mustafa Şıracı ise yaptığı açıklamada bilet fiyatlarının yakıt fiyatlarına oranla olması gerektiği düzeyde olduğunu belirtti.

DHA'nın haberine göre Şıracı, "Malatyaya gidiyoruz. Bir hafta kalacağız. Bilet fiyatları yakıt fiyatlarına göre uygun, olması gerektiği gibi. Belki ekonomik sebeplerden ötürü yoğunlukta biraz düşüş vardır ama yine de herkes gidiyor. Kimse memleketi ihmal etmiyor. Eşimle birlikte gidiyoruz. Bütün ailem orada" diye konuştu.