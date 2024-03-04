Otogaza bu gece itibarıyla zam geliyor

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Son dönemlerde sürekli değişkenlik gösteren akaryakıt zamları, sürücülerin yakın takibinde.
Sıkça değişen ve pompaya yansıyan fiyatlar gündemden düşmüyor.
Bu sefer ise sürücülerin gündeminde zam haberi var.
LPG'ye zam geliyor
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Zamdan sonra 21,76 TL'ye yükselecek
LPG'de yaşanacak 81 kuruşluk zammın ardından otogaz pompa fiyatları, İstanbul'da 21,76 TL'ye kadar çıkacak
Güncel fiyatlar
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.
Otogaz ise 20.95 TL'den satılıyor.
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