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Otogaza bu gece itibarıyla zam geliyor

Otogaza bu gece itibarıyla zam geliyor 5 Mart Salı gününden itibaren otogaza 81 kuruşluk zam bekleniyor. Böylece 20.95 TL olan otogaz, zam sonrasında 21,76 TL'ye yükselecek.