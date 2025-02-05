Otogaza zam geldi

Haber Merkezi

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, piyasalarda yeni fiyat değişimlerini beraberinde getiriyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi.

OTOGAZA ZAM

Gece yarısından itibaren otogaz (LPG) kullananlar için litre başına 1 lira 10 kuruşluk bir fiyat artışı yürürlüğe girdi.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt sektörünü etkilemeye devam ederken, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da 5 Şubat itibariyle güncellendi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.34 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.36 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.86 TL

Motorin litre fiyatı: 47.15 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL



İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.23 TL

Motorin litre fiyatı: 47.53 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL