Otomobil satışları açıklandı: Daralan pazarda lüks araç satışı arttı

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2024 yılı satışlarda rekor getirdi...

Satışlarda rekor yılı geride bırakan Türkiye otomotiv pazarı, yeni yıla daralmayla başladı.

SEKTÖR YENİ YILA HIZLI GİREMEDİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) dün açıkladığı verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,9 oranında azalarak, 68 bin 654 adede geriledi.

Geçen ay, otomobil satışları yıllık bazda yüzde 12,6 düşerek 55 bin 944 adet olurken, hafif ticaride ise satışlar yüzde 18,8 azalarak 12 bin 710 adet olarak gerçekleşti.

LÜKS ARAÇLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Ocak ayında daralan pazara rağmen lüks segment araçların satışları artırması dikkat çekti.

Ocak ayında vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araç satışları yıllık bazda yüzde 29 azalırken, D, E ve F segmentini kapsayan lüks otomobil satışları ise yüzde 32’nin üzerinde arttı.

TALEP ARTTI

2024’te rekoru sayıyı gören araç satışlarındaki artış, D ve üstü araçlara yönelik talepten kaynaklandı.

Ocak 2024’te yüzde 10,4 seviyesinde bulunan D ve üstü segmentlerdeki araçların toplam satışlar içindeki payı aralık sonunda yüzde 14,3’e, Ocak 2025’te ise daha da hızlanarak yüzde 17,7 ile veri tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi.

Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 33,8 azalarak yüzde 58,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları da yüzde 30,3 azalarak yüzde 0,5 pay aldı.

Fakat 2000cc üstü otomobil satışları ise yılın ilk ayında yüzde 41,9 artarak yüzde 0,3 paya ulaştı.

ÖTV MUAFİYETLİ SATIŞLARA YERLİLİK ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

ODMD'nin Ocak ayı raporu, her yılın ilk çeyreğinde araç satışlarını yüksek tempoda tutan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli satışların geçmiş yıllara göre daha az gerçekleştiğini gösteriyor.

Hatırlanacak olursa, Aralık 2024'te yapılan düzenleme ile ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 40 yerlilik şartı getirilmişti.

Bu şartı sağlamayan araçların ise ÖTV muafiyeti ile alınması imkansız hale geldi. Yani, söz konusu karar ile ithal araçların ÖTV'siz alınabilmesinin önüne geçildi.

Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçları 5 yıl boyunca satamama kuralı da 10 yıla çıkarıldı.