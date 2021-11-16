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Otomobil ve ilaç sektöründe açgözlü stokçular devrede

Otomobil ve ilaç sektöründe açgözlü stokçular devrede

Fırsatçı galericiler sıfır araçlarını otoparklarda saklarken, ilaç dağıtım şirketleri de olası zamlarda daha çok kazanmak için ilaçlarını depolarda tutuyor.