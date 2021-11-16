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- Otomobil ve ilaç sektöründe açgözlü stokçular devrede
Otomobil ve ilaç sektöründe açgözlü stokçular devrede
- Haber Merkezi
- 16.11.2021 - 09:36
Koronavirüs salgını sonrasında dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri aksamaları ve ham madde sıkıntılarının sonucunda fiyat artışları devam ediyor.
Bu kapsamda Türkiye'de yaşanan kur dalgalanmaları da bu fiyat artışlarına ekstra etki ediyor.
Temel gıda ürünlerinde zincir marketlerin fahiş fiyat ve 'tekel' uygulamalarına karşı denetimler devam ederken bazı sektörlerde zam beklentisi stokçuluğun yolunu açtı.
Bu sektörlerin başında otomobil ve ilaç sektörü geliyor.
GALERİCİLER SIFIR ARAÇLARI OTOPARKLARA ÇEKTİ
Türkiye'de son dönemde sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki önlenemez fiyat artışları nedeniyle bazı fırsatçı galericiler araçlarını otoparklarda saklamaya başladı.
Fiyatların daha da artacağı yönündeki öngörüler galericiler tarafından fırsata çevirilmeye çalışılıor.
Türkiye'nin birçok yerinde sıfır araçlar otoparklarda fiyatların artmasını için bekletiliyor.
İLAÇ DAĞITIM ŞİRKETLERİ PİYASAYA İLAÇ VERMİYOR
İlaç sektöründe de benzer bir durum söz konusu.
Son dönemde bazı ilaçların piyasada bulunmadığı yönünde çıkan haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
Piyasada ilaç bulunamamasının nedeni ortaya çıktı.
İlaç dağıtım şirketleri olası fiyat artışlarını fırsata çevirmek için ilaçları depolarında tutuyor.
Hastaların sağlık durumlarını hiçe sayan ilaç dağıtım şirketleri, depolarında stokladıkları ilaçların fiyatlarının artmasını bekliyor.