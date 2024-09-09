Otopsisi tamamlanan Narin Güran'ın, amcasının otomobili yeniden incelemede Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı. Tutuklanan amcası Salim Güran'a ait ve Narin'in DNA'sının bulunduğu otomobil, jandarma tarafından tekrar incelenmek üzere alındı.

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Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne dair soruşturma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor.

Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.

OTOPSİ 10 SAAT SÜRDÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30'da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40'ta tamamlanmıştır”

ÖRNEKLERİN BİR KISMI İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINCA İNCELENECEK

Bakan Tunç İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak olan incelemeden sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenleneceğini belirterek şu ifadelerini kullandı:

“Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir”

SORUŞTURMADA GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda 1 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı ve yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24'e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır”

AMCANIN ARACI YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil ise, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.