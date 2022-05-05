Otoyol hız sınırı arttı mı, kaç oldu? Şehir içi/şehir dışı hız limiti 2022

Otoyol hız sınırı arttı mı, kaç oldu? Şehir içi/şehir dışı hız limiti 2022

Hız sınırlarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu, hız sınırlarının artacağını açıkladı. Peki şehir içi ve şehir dışı otoyol/otoban hız sınırı kaç km oldu?

Hız sınırı, bir yolda ne kadar hızda araç sürülebileceğini belirten bir yasal sınırdır.

Otoyollarda uygulanan hız limitleri, sürücülerin emniyeti ve güvenliği için sağlanıyor.

Ancak son dönemlerde sürücüler, hız limitinin yükseltilmesini talep ediyordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan araç sahiplerini ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Soylu, trafikte hız sınırlarının değişeceğini açıkladı.

1 Temmuz'dan itibaren hız limitlerinin artacağını açıklayan Süleyman Soylu "Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede." dedi.

Araç sahipleri ise hız limitinin kaç olacağı ve nerelerde artırılacağını araştırmaya başladı. Peki şehir içi ve şehir dışı hız sınırı kaç oldu? Hız limiti arttı mı, ne zamandan itibaren geçerli? İşte ayrıntılar...

Otoyollarda hız sınırı arttı mı, kaç oldu?

1 Temmuz'dan itibaren 120 kilometre olan hız sınırı 140'a, idari yaptırımın da 154 kilometreye çıkarılacağını duyuruldu.

Bakan Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde 'Devam edin' dedi. İçişleri Bakanı'nın hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. 120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda. 132 kilometre şu anda. 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler."

Hangi yollarda hız sınırı artacak?

Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul- İzmir ve Ankara-Niğde Otoyolu. Bunların standartları bunu kaldırabilecek seviyede. Diğerlerinde de 10 km'yi kullanıyoruz bunların da ayrıca kendilerine ait 10 km opsiyonları var. Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar otoyolda kullanma imkanına sahip olacak. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak.” dedi.



