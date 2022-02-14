Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde 31 Mart'tan itibaren OGS'nin kaldırılacağını, ödemelerin HGS üzerinden yapılacağını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprülerde geçerli olan Otomatik Geçiş Sistemi'ni (OGS) kaldırma kararı aldı.

Karara göre; geçiş ücretleri sadece HGS üzerinden tahsil edilecek.

31 MART'TA YÜRÜRLÜKTE

Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

YAŞANAN KARIŞIKLIKLAR NEDENİYLE TEK SİSTEME GEÇİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir. Ücret Toplama Sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına, 31.03.2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir.

OGS CİHAZLARI ÜCRETSİZ OLARAK HGS ETİKETİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. Kamuoyuna duyumlar."

