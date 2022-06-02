Otoyol yeni hız sınırları 2022: Otoyollarda hız limiti kaç oldu?

İçişleri Bakanlığı, otomobiller için otoyollarda hız sınırlarını yeniden belirledi. Peki hangi otoyolda hız sınırı kaç oldu? İşte 2022 Otoyollarda yeni hız sınırları...

Otoyollarda otomobiller için uygulanan hız sınırının yükseltilmesi konusunda çalışmalarda sona gelindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, gerekli güncellemelerin yapılması için 81 il valiliğine resmi yazı gönderildi.

Buna göre, otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.

Hız sınırları Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.

Yeni uygulama, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ve ceza limiti ise 154 km olacak.

Peki hangi otoyallarda hız sınırı arttı? Otoyollarda hız sınırı kaç oldu? İşte 2022 otoyollarda yeni hız sınırları...

2022 Otoyollarda hız sınırı kaç oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki Otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşüyle birlikte, 1 Temmuz'dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak.

Bazı yollarda sınır 130 km

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 kilometre/saat olan hız sınırı, 10 km/saat artırılarak 130 kilometre/saate çıkarıldı.

140 km'ye çıkarılan yollar

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü ile Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir, Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

Yeni yollarda 140 km

Ayrıca yapımı devam eden veya yeni projelendirilecek otoyollarda, 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 kilometre/saat olacak.