Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor

Yeni uygulama ile hız sınırları Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan otoyolda 130 kilometreye, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti.

Yazıda Karayolları Trafik Kanunu'nun “Hız Sınırları” başlıklı 50. maddesinde, motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü kara yollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikle belirlendiği ifade edilmişti.

Otomobiller için yeni hız sınırları

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da uygun görüşü alınarak, otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırları belirlendi.

Buna göre, 1 Temmuz'da başlayacak uygulama ile Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde-Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat daha artırılarak 130 kilometre/saate yükseltilecek.

20 kilometre artırıldı

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarıldı.

Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında, 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate yükseltilecek.

Trafik işaretlemeleri de tamam

Hız sınırlarının yeniden belirlendiği uygulama kapsamında, otoyolların yol standartlarının dikkate alındığı, otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmaların da tamamlandığı aktarıldı.