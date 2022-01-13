ÖTV matrah indirimi 2022: Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sıfır araçlarda ÖTV matrah limitleri değiştirildi. Araç alma planı olanlar fiyatlar nasıl etkilenecek, sıfır otomobiller ucuzlar mı merak ediyor.

Son dönemde yükselen otomobil fiyatları için beklenen adım geldi.

Resmi Gazete’de sıfır Otomobil alacakları ilgilendiren önemli karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi matrahlarında 1.6 motora kadar olan matrah dilimleri 3’ten 5’e çıkarıldı. Böylece otomobil fiyatlarında gerilemeler meydana geldi.

Yeni yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte bazı otomobillerde 50 bin liraya varan düşüşleri görmek mümkün.

Sıfır otomobil alacak olan vatandaşlar, fiyatlara nasıl yansıyacak merak ediyor. Otomobil fiyatları düşecek mi sorusu gündemde yerini çoktan aldı.

Peki ÖTV matrah kararı araç fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

MATRAH NEDİR

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutar anlamına geliyor.

Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.

MATRAH DİLİMLERİ 2022

Buna göre, matrahı 150 bin-175 bin arası araçların yüzde 60, matrahı 175 bin-200 bin arası araçların yüzde 70, matrahı 200 bini aşan araçların ÖTV'si ise yüzde 80 oldu.

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Ocak ayı itibarı ile sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almayı düşünenler, matrah düzenlemesinin ardından yeni sıfır araba fiyatları ile ilgili araştırmalara başladı.

Yapılan bu düzenlemenin Toyota, Fiat, Renault, Hyundai ve diğer birçok modelde indirime neden olması bekleniyor.

Matrah artışının bazı otomobil fiyatlarını yüzde 3 ila yüzde 11 aralığında düşürmesi bekleniyor.