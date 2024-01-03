ÖTV zammı belli oldu! Benzine 2.30 lira, motorine 2.16 lira ÖTV artışı Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilecek. Akaryakıt ÖTV'sine yüzde 25,6 zam gelecek. Buna göre benzinde 2,30 TL, motorinde ise 2,16 TL'lik bir artış bekleniyor.

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Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.

Alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor.

Yılın ikinci 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 25,6 oranında gerçekleşti.

ÖTV zammı yüzde 25,6 oldu

Bu rakama göre alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV zammı yüzde 25,6 olarak belirlendi.

Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 7,76 liraya çıkacak.

Akaryakıtta ÖTV zammı ilk kez olacak

Yeni yıldan itibaren geçerli olarak akaryakıt fiyatlarında da ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilecek.

Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında artacak.

Benzin ve motorine zam gelecek

Buna göre ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıkacak.

Bu rakamlara yüzde 20'lik KDV tutarı da eklendiğinde benzinde en az 2,30 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise 2,16 TL'lik artış gelebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son kararı verecek

Bu artış oranları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasa ile verilen iptal yetkisini kullanmazsa, bu tutarlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

1 LT rakının ÖTV'si 478 liraya çıktı

Öte yandan alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25,6 oranında artırılacak.

Buna göre 1 litre rakıda halen 449 lira olan ÖTV tutarı da 478 liraya çıkacak.

Güncel fiyatlar

Güncel pompa fiyatlarına göre fiyatlar şu şekilde:

İstanbul

Benzin: 34,50 TL

Motorin: 37.20 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,13 TL

Motorin fiyatı: 37,78 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,32 TL

Motorin fiyatı: 38,03 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.