ÖTV zammı Tofaş fiyatlarını uçurdu

Otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) gelen zam, ikinci el araba fiyatlarını da artırdı. Yapılan zamla birlikte Tofaş marka ikinci el araçların satış fiyatı 30 bin liraya kadar çıktı.

ÖTV oranlarındaki değişiklik Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Buna göre; 1600cc motor hacminin altındaki otomobillerde vergi matrahında alt sınır 70 bin liradan 85 bin liraya yükseltilip, 1600cc, üzerindeki araçların ÖTV oranı ise artırılmıştı.

ÖTV ZAMMI, İKİNCİ EL ARAÇ FIRSATÇILARINA YARADI

Otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) gelen zam, ikinci el araç fiyatlarını da arttırdı.

Kimi ithal araç modellerinde yapılan ÖTV zammını öne süren ikinci el satıcıları, fiyatlara bir günde 30 bin lira zam yaptı.

İKİNCİ EL ARAÇTA TOFAŞ FİYATLARI 30 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.

Yapılan ÖTV zammıyla birlikte Tofaş marka araçların fiyatları bile 30 bin lirayı gördü.