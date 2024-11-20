Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a hapis cezası

İHA

31 Mart yerel seçimlerinde, seçim öncesi yaptıkları konuşmalar nedeniyle tutuklu olarak yargılanan CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak davasında karar açıklandı.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın seçim sürecinde yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında “Terör örgütü üyeliği” üyeliğiyle açılan davanın duruşması, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

6 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Konak’ın katılmadığı duruşmada mahkeme, Konak’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Hakkında tutuklama yapılmayan Konak için yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN HAPİS CEZASI ALDI

CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.