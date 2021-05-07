- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- AA
- 07.05.2021 - 17:35
- Güncelleme : 07.05.2021 - 17:58
Terörle mücadele kapsamında yapılan operaysonlar hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik yapılan operasyonlarda teröristlere göz açtırmıyor.
3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-7 Operasyonu kapsamında, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi. Bölgede operasyon devam ediyor." denildi.