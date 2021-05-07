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    Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 07.05.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 17:58
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    Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadele kapsamında yapılan operaysonlar hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik yapılan operasyonlarda teröristlere göz açtırmıyor.

    3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-7 Operasyonu kapsamında, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi. Bölgede operasyon devam ediyor." denildi.

    Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

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