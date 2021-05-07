Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörle mücadele kapsamında yapılan operaysonlar hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik yapılan operasyonlarda teröristlere göz açtırmıyor.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-7 Operasyonu kapsamında, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi. Bölgede operasyon devam ediyor." denildi.